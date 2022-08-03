Фото: архив КП

Саратовская область получит более 50 миллионов на сельский школьный спорт. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 3 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно тексту документа, субъекты РФ получат субсидии на создание в школах, расположенных в малых городах и сельской местности, условий для занятий спортом.

Средства будут выделяться в течение трех лет. общий лимит для всех регионов — 4 миллиарда рублей.

Саратовская область за три года получит более 50 миллионов рублей. В этом году придет 16,3 миллиона рублей, в 2023 году — 16 миллионов, а в 2024 году — 18,1 миллиона рублей.

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