фото: ГИБДД
В Лысогорском районе водитель грузовика на полном ходу въехал в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Сегодня утром, 3 августа, в Лысогорском районе произошла страшная авария. Примерно в 9:45 около рядом поселком Лысые горы 54-летний водитель «КАМАЗа» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего влетел в дерево.
Из-за полученных травм водитель грузовика скончался на месте.
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