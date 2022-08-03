фото: ГИБДД

В Лысогорском районе водитель грузовика на полном ходу въехал в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Сегодня утром, 3 августа, в Лысогорском районе произошла страшная авария. Примерно в 9:45 около рядом поселком Лысые горы 54-летний водитель «КАМАЗа» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего влетел в дерево.

Из-за полученных травм водитель грузовика скончался на месте.

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