Работникам предприятия в Саратове выплатили более миллиона долгов по зарплате

Работникам саратовского предприятия выплатили более миллиона долгов по зарплате. Об этом сегодня, 3 августа, сообщила региональная прокуратура.

Речь идет о предприятии ОАО «Завод силикатного кирпича», 126 работникам которого не выплатили заработную плату за июнь 2022 года. Долг составил более 1,2 миллиона рублей.

Прокуратура вынесла представление директору предприятия. После этого работники смогли получить свою зарплату.

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