фото очевидцев

В Ленинском районе поливальная машина провалилась под асфальт. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня утром, 3 августа, в районе 10 часов утра поливальная машина КАМАЗ провалилась под асфальт одним из задних колес. Инцидент произошел на проспекте 50 лет Октября, вблизи ТЦ на 3-й Дачной.

— Будет совершен выход по данному адресу с целью осмотра территории и выяснения причин провала,-уточнили в администрации Ленинского района.

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