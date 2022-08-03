Саратовчанке присудили компенсацию
В Саратове Фонд капремонта заставили заплатить за залитую квартиру местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.
Подрядчик, нанятый Фондом, выполнял капитальный ремонт кровли, в процессе которого пошел дождь и залил квартиру саратовчанки. Имуществу женщины был причинен значительный ущерб. Пострадавшая попробовала решить вопрос с Фондом капремонта без суда, но ее претензии оставили без ответа.
Пришлось обратиться в суд, который и присудил пострадавшей компенсацию в размере свыше 140 тысяч рублей. В установленный срок денег женщина не дождалась. В связи с этим, судебным приставом было вынесено постановление о запрете на продажу и перерегистрацию трех автомобилей должника: Ford Mondeo, Lada Largus и Hyundai XG.
На счета организации был наложен арест. Деньги с одного из счетов принудительно списали и направили взыскателю.
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