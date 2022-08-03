Володин поручил заняться ремонтом помещений районных газет

Фото Антона Уголькова

Сегодня, 3 августа, Вячеслав Володин в Саратове встречался с журналистами и представителями общественности.

В продолжении темы районных СМИ Вячеслав Володин затронул вопрос состояния помещений местных газет.

— Еще одна общая проблема районных газет: ремонт в редакциях. Речь даже не о косметическом ремонте, во многих районах в редакциях текут крыши, требуется капитальный ремонт, который своими силами провести невозможно

— Проведите мониторинг, какие проблемы есть в районных редакциях в плане ремонта, какие средства нужны. С этим вопросом нужно помочь, будем решать, - обратился Володин к вице-губернатору Игорю Пивоварову.

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