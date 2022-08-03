Сегодня, 3 августа, в Саратове отключили воду на 8 улицах. Об этом сообщает ООО «КВС».

Ремонт труб идет по адресу Тулайкова, 10. На время него прекращена подача холодной воды в дома 10, 11, 12 на улице Тулайкова.

Также идет ремонт труб по адресу 1-й Кавказский тупик, 8. До 20.00 без холодной воды остались абоненты улиц 1-й Кавказский тупик, Пономарева от дома №24 до 1-го Кавказского тупика. Отключены дома на четной стороне.

Другая авария произошла по адресу Большая Горная, 227/229. Из-за нее до 20.00 прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц: Большая Горная от Чапаева до Вольской; Вольская от Большой Горной до Посадского, а также Посадского от Чапаева до Симбирской.

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