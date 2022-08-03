Фото: Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 3 августа, в Саратове двухлетний мальчик сбежал из детского сада. Информацию подтвердил региональный минздрав.

ЧП произошло на улице Антонова, ребенок в возрасте 1 год 10 месяцев сбежал из детского сада. Прохожие заметили его возле дома №24.

Неравнодушные граждане вызвали для мальчика «скорую» и вернули его маме.

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