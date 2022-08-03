Фото: Архив КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 3 августа, в Саратове двухлетний мальчик сбежал из детского сада. Информацию подтвердил региональный минздрав.
ЧП произошло на улице Антонова, ребенок в возрасте 1 год 10 месяцев сбежал из детского сада. Прохожие заметили его возле дома №24.
Неравнодушные граждане вызвали для мальчика «скорую» и вернули его маме.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.