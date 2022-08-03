фото: официальный сайт ФСБ России

Саратовец обещал «пристроить» знакомого в ФСБ за 200 тысяч рублей. Об этом сообщает УФСБ по Саратовской области.

Сотрудниками ведомства было установлено, что в январе саратовец обещал посодействовать мужчине в трудоустройстве в органы ФСБ России. За услугу он просил сумму в 200 тысяч рублей. Получив половину суммы, мошенник перестал выходить на связь.

Приговором Энгельсского районного суда Саратовской области саратовец признан виновным и получил наказание в виде 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Обращаем внимание, что зачисление в органы ФСБ России осуществляется исключительно путем личного обращения в подразделения кадров УФСБ России по Саратовской области без участия иных лиц и посредников.

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