фото: официальный сайт ФСБ России
Саратовец обещал «пристроить» знакомого в ФСБ за 200 тысяч рублей. Об этом сообщает УФСБ по Саратовской области.
Сотрудниками ведомства было установлено, что в январе саратовец обещал посодействовать мужчине в трудоустройстве в органы ФСБ России. За услугу он просил сумму в 200 тысяч рублей. Получив половину суммы, мошенник перестал выходить на связь.
Приговором Энгельсского районного суда Саратовской области саратовец признан виновным и получил наказание в виде 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Обращаем внимание, что зачисление в органы ФСБ России осуществляется исключительно путем личного обращения в подразделения кадров УФСБ России по Саратовской области без участия иных лиц и посредников.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.