Энгельсский район вошел в число лидеров по уборке урожая

Уборка урожая

Накануне, 2 августа, министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский посетил крупнейшие фермерские хозяйства Энгельсского района.

Аграрии отметили необычайно высокую урожайность в 2022 году. По их словам Саратовская области еще никогда не фиксировала такие высокие показатели по объемам производства сельскохозяйственной продукции.

"Задача - организовать сбыт продукции, обеспечить ее вывоз за пределы региона и на экспорт. Особое внимание уделяем регистрации наших сельхозпроизводителей в системе ФГИС "Зерно", чтобы 1 сентября наши аграрии не столкнулись со сложностями. Практически еженедельно проводим штаб: собираем депутатов областной думы, железную дорогу, Россельхознадзор, транспортные предприятия, ветеринаров - всех тех, кто задействован и непосредственно имеет отношение к обороту зерна, чтобы не было проблем с отгрузкой. Объем очень серьезный - его необходимо сохранить, отгрузить и обеспечит при этом доход наших предприятий." - пояснил Роман Ковальский.

Чиновник пообщался с главами и лучшими работниками фермерских хозяйств, отметил их заслуги и вручил почетные грамоты.

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