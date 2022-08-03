В пресс-центре КП-Саратов обсудят результаты работы банка «Открытие» в первом полугодии 2022 года

Завтра, 4 августа, в 11:00 в пресс-центре «Комсомольская правда - Саратов» состоится встреча, посвященная результатам работы банка «Открытие» в Саратовской области в первом полугодии 2022 года и его дальнейшим планам.

Исполняющий обязанности управляющего банка «Открытие» в Саратовской области Сергей Кузнецов, а также пресс-секретарь банка "Открытие" в ПФО Ильнара Ахатова расскажут о финансовых результатах и ключевых событиях.

Встреча пройдет в прямом эфире на YouTube-канале «Транслятор». Возможно очное участие журналистов. Адрес: г. Саратов, ул. Вишневая, 10 (здание с вывеской «Типография №1»). Аккредитоваться на пресс-конференцию можно у пресс-секретаря банка 2Открытие» в ПФО Ильнары Ахатовой по электронной почте ilnara.akhatova@open.ru

Будем рады видеть вас!

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