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Общество3 августа 2022 10:32

Володин: некоторые главы районов не хотят предпринимать усилия

Спикер Госдумы в ходе встречи с журналистами раскритиковал глав Новоузенского и Вольского районов
Антон Угольков
Фото Антона Уголькова

Фото Антона Уголькова

Володин: некоторые главы районов не хотят предпринимать усилия.

Сегодня, 3 августа, Вячеслав Володин в предуниверсарии в Саратове встречается с журналистами и представителями общественности.

Как отметил в ходе встречи Володин, некоторые главы не хотят предпринимать усилия, чтобы получить деньги из бюджета. В качестве примера он привел конкурс проектов благоустройства, по которому ежегодно поступают десятки миллионов рублей.

В качестве положительного примера спикер ГД привел Балашов и Пугачев, которые получили за свои проекты высокие баллы. А в качестве негативного - Вольск и Новоузенск, проекты которых набрали по 20-30 баллов.

- А ведь Бусаргин советовал всем изучить лучшие практики. Но подошли к вопросу спустя рукава. В итоге на разработку бесполезных проектов были выкинуты деньги. Я высказал свое мнение вчера в Вольске: за такое надо нести ответственность, - подчеркнул Володин.

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