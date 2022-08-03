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Происшествия3 августа 2022 10:31

В Саратове эвакуируют «Триумф Молл»

Евгений Бадиков

В Саратове эвакуируют «Триумф Молл». Об этом сообщает телеграм-канал торгового центра.

— Уважаемые арендаторы, готовимся к эвакуации через 5 минут, —говорится в сообщении.

По данным очевидцев, несколько торговых центров Саратова готовятся к эвакуации в связи с сообщениями о «минировании». Информация уточняется.

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