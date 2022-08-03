фото: Антон Угольков

Вячеслав Володин: нельзя сокращать поддержку районных СМИ.

Сегодня, 3 августа, Вячеслав Володин в предуниверсарии в Саратове встречается с журналистами и представителями общественности.

Володин рассказал о проектах, которые уже реализуются в Саратовской области, а также об инициативах, которые в настоящее время обсуждаются. Были затронуты проекты по ремонту тротуаров, строительству дорог и благоустройству общественных территорий.

Однако основное время было посвящено ответам на вопросы собравшихся. Так, редактор пугачевской районной газеты «Новое Заволжье» Сергей Аристов поднял вопрос снижения популярности и, соответственно, тиражей печатных СМИ.

- Печатные СМИ важны, особенно в районах. Районки пишут о местных проблемах, жители к ним привыкли. Поэтому, конечно, нельзя сокращать их поддержку, финансирование, - сказал Володин.

Но развитие изданий, как отметил председатель Госдумы, - задача, конечно, для коллективов газет.

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