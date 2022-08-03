Вячеслав Володин
Володин анонсировал появление сквера в микрорайоне Авиатор. Об этом спикер госдумы сообщил в ходе рабочего визита в Саратов.
Сегодня, 3 августа, Вячеслав Володин обсудил с жителями планы по благоустройству нового сквера рядом со школой «Авиатор». Концепция разработана: в зоне отдыха предусмотрены детские площадки, прогулочные зоны.
В новом сквере планируют установить и мемориальный комплекс работникам Саратовского авиационного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Раньше мемориал располагался на территории завода, но был разрушен. Жители обращались к Володину с просьбой о воссоздании памятника. Эскизы мемориала сейчас дорабатываются.
Вячеслав Володин предложил мэру Михаилу Исаеву не откладывать строительство сквера на следующий год, а реализовать в этом, и пообещал помочь с поиском финансирования.
— Если проект создания сквера и мемориала жители поддерживают, давайте за август-сентябрь, до октября эту задачу решим. В течение недели просчитайте стоимость, помогу найти финансирование, – сказал он.
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