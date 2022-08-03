Кот Фантик

В Саратове ищут семью для слепого кота по имени Фантик. Об этом сообщает АиФ-Саратов со ссылкой на волонтерскую организацию «Белый кот».

Кота по имени Фантик сбила машина в апреле 2022 года. Один глаз ему пришлось удалить, а на второй он ослеп.

Несмотря на травмы, по словам волонтеров, кот очень хорошо ориентируются в пространстве и находит свой лоток без ошибок.

Волонтеры ищут внимательных и чутких людей, которые готовы взять Фантика в семью. Если вы хотите забрать кота, обращайтесь по телефону 8-917-316-90-82.

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