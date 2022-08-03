Мертвая кошка отправила Калининск на карантин по бешенству

Кошка доставила жителям проблем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Калининске нашли труп бешеной кошки и ввели карантин. Соответствующее постановление подписал Роман Бусаргин.

Карантин вводится с 29 июля на 2 месяца. Ограничение вводится на территории радиусом 500 метров вокруг дома № 28 на улице 50 лет Октября. Именно в этом месте был найден труп кошки, умершей от бешенства.

Из данного дома запрещено вывозить животных.

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