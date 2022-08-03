Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2022 6:22

Из-за мощей Сергия Радонежского в Саратове на 3 дня перекроют движение

Наталия Калинина

Из-за мощей Сергия Радонежского в Саратове на 3 дня перекроют движение автомобилей, о чем сообщает городская администрация.

Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Покровский собор. На время массового прибытия верующих будет запрещена остановка машин на Симбирской улице от Большой Горной до Зарубина.

Ограничение на стоянку вводится с 8:00 9 августа до 10:00 11 августа, а на движение автотранспорта с 8:00 9 августа до 10:00 11 августа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.