Из-за мощей Сергия Радонежского в Саратове на 3 дня перекроют движение автомобилей, о чем сообщает городская администрация.

Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Покровский собор. На время массового прибытия верующих будет запрещена остановка машин на Симбирской улице от Большой Горной до Зарубина.

Ограничение на стоянку вводится с 8:00 9 августа до 10:00 11 августа, а на движение автотранспорта с 8:00 9 августа до 10:00 11 августа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.