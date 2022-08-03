На сегодня, 3 августа, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 94 жителя. Всего обнаружено 257 039 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 250 353 человека, за сутки — 73. В стационарах остаются 57 человек, на амбулаторном лечении — 628.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 8;

- 7-14 лет — 3;

- 15-17 лет — 0;

- 18-29 лет — 10;

- 30-49 лет — 25;

- 50-64 лет — 16;

- 65 и старше — 32.

С пневмонией поступили пять человек, с признаками ОРВИ — 87, двое переносят болезнь без симптомов.

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