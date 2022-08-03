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Общество3 августа 2022 6:14

С 5 августа в Саратове изменится расписание электрички из аэропорта «Гагарин»

Наталия Калинина

С 5 августа в Саратове изменится расписание электрички из аэропорта «Гагарин», соответствующая информация появилась в группе «Саратовская электричка».

Новое расписание будет у поезда №6004 Тарханы - Саратов-1, который отправляется по следующему расписанию:

- станция Тарханы - 11:16;

- о.п. Аэропорт Гагарин - 11:28-11:30;

- о.п. Сокурский Тракт - 11:53-11:54;

- станция Трофимовский-1 - 12:01-12:02;

- о.п. Площадь Ленина - 12:05-12:06;

- станция Саратов-1 - 12:12.

Изменения вводятся по техническим причинам.

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