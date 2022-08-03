фото: Архив КП

Полицейские задержали серийного вора во Фрунзенском районе. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, во Фрунзенском районе Саратова оперативниками уголовного розыска задержан серийный вор. 24-летний ранее неоднократно судимый злоумышленник совершал кражи имущества из машин и офисов.

Установили причастность задержанного к 5 кражам, чаще всего страдали автовладельцы. Мужчина похищал аудиотехнику, видеорегистраторы, портмоне, сотовые телефоны. Возбуждены уголовные дела.

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