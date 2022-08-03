Олег Костин

Олег Костин начал борьбу с очередями в медучреждениях. Об этом глава минздрава области рассказал в своем телеграм-канале.

Сегодня ранним утром, 3 августа, глава минздрава что, несмотря на пандемию и другие сложности, в медицинские учреждения поступает современное оборудование, которого раньше в нашем регионе не было. Речь о компьютерных томографах, маммографах и МРТ.

— Мы сталкиваемся с тем, что пациентов записывают на обследование с очередью на две-три недели. Идти не захочешь. Такое нельзя допустить. Я хочу услышать от вас, в каких учреждениях такое наблюдается. Я дал четкое указание — ликвидировать очереди в поликлиниках любым путем. Это возможно путем увеличения количества сотрудников, аппаратуры, если нужно, - сказал министр.

Олег Костин попросил подписчиков рассказать,в каких городах и селах очередь в поликлиники растягивается на четверо суток и более. Отдельно глава минздрава напомнил, что экстренные обращения должны рассматриваться без всяких очередей.

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