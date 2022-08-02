Волга

В Саратове сегодня будет облачно и жарко. Об сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратовской области ожидаемая температура колеблется от +17 градусов ранним утром до +35 во второй половине дня. Переменная облачность, дождя не будет Ветер Северо-восточный, северный, 3...8 м/с.

В Саратове ожидается температура от +19 утром до +32 градусов днем, переменная облачность, преимущественно без осадков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.