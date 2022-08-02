Фото: Роспотребнадзор

В Саратовской области растет радиоактивная черника, об этом жителей предупреждает региональный Роспотребнадзор.

Черника накапливает радиоактивный цезий в количествах, превышающих норму. Ее потребление увеличивает риск возникновения злокачественных образований у человека. При этом по внешнему виду и вкусу радиоактивные ягоды никак не отличаются от здоровых.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует не приобретать чернику в местах стихийной торговли, у случайных продавцов, вдоль автотрасс. Лучше прийти на рынок или ярмарку, где специалисты ведомства в лабораториях проверяют качество всей представленной продукции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.