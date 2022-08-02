фото очевидца
На Энгельсском мосту «Газель» протаранила ограждение и чуть не упала в реку.
Сегодня, 2 августа, на мосту «Саратов-Энгельс» произошло ДТП.
Очевидцы прислали в редакцию «КП-Саратов» кадры, на которых «Газель» протаранила ограждение моста и чуть не упала в реку. ЧП произошло на мосту примерно в 18:30.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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