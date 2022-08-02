В Саратовской области сбор ребенка в школу обойдется в 53 тысячи рублей

В Саратовской области собрать ребенка в школу в этом году обойдется в 53 тысячи рублей, считают эксперты, проанализировавшие стоимость школьных товаров на сайте «Авито».

Чтобы собрать девочку в 1-й класс по их расчетам понадобится 52 940 рублей, на мальчика уйдет на 500 рублей больше.

В прочем большая часть этой суммы уйдет на покупку ноутбука и смартфона, что могут понадобиться ребенку для учебы - 19 270 рублей за смартфон и 18 500 за ноутбук. Без учета гаджетов заплатить придётся всего 6-7 тысяч рублей.

Школьная форма для мальчика обойдется в 800 рублей, для девочки - в 1 220 рублей. Спортивная форма - от 600 до 900 рублей. Сменная обувь для девочки будет стоить 440 рублей, для мальчика 500 рублей.

Канцелярский пенал стоит в среднем 610 рублей. 340 рублей уйдет на тетради, 750 рублей - на учебники. Рюкзак эксперты оценили в 1340 рублей.

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