В Саратове родились девочки тройняшки

В Саратовской области родилась первая в 2022 году тройня, об этом сообщила начальник управления по делам ЗАГС области Юлия Пономарева.

Трех девочек назвали Александра, Дарья и Екатерина. Малышки появились в семье Берловых.

Теперь семья получила статус многодетных.

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