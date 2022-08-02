В Саратове родились девочки тройняшки
В Саратовской области родилась первая в 2022 году тройня, об этом сообщила начальник управления по делам ЗАГС области Юлия Пономарева.
Трех девочек назвали Александра, Дарья и Екатерина. Малышки появились в семье Берловых.
Теперь семья получила статус многодетных.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.