В Саратове мужчину и женщину задержали за сбыт героина

Изъятые наркотики

В Саратове 48-летнего мужчину и 25-летнюю женщину задержали за сбыт героина. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Оперативники УНК ГУ МВД России по Саратовской области и сотрудники отряда специального назначения «Гром» задержали подозреваемых в Октябрьском районе, когда они делали закладки.

В ходе обыска у подозреваемых обнаружено и изъято 27 свертков со смесью, содержащей героин, общей массой более 7 граммов. Возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в крупном размере.

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