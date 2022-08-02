У жителя Балашовского района арестовали «Ниву» из-за долгов

Фото: госавтоинспекция
У жителя Балашовского района Саратовской области арестовали «Ниву» из-за долгов, об этом рассказали в управлении УФССП региона.
Причиной ареста автомобиля стала неуплата налогов, мужчина накопил почти 60 тысяч рублей долга. Автовладелец не пытался погасить задолженность даже после направления дела в суд. Была проведена оценка имущества должника, установлено, что он владеет автомобилем ВАЗ-2121 «Нива».
На транспортное средство был наложен арест. Если гражданин не выплатит долг, машина будет реализована на торгах.
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