Бродячая собака напала на женщину в Саратове

Фото: архив КП

Сегодня, 2 августа, в Заводском районе Саратова собака покусала пенсионерку, информацию подтвердили в региональном минздраве.

Инцидент произошел на Огородной. Бродячая собака укусила пенсионерку за ногу. По словам очевидцев, было много крови.

«Скорая» забрала 63-летнюю женщину в состоянии средней тяжести.

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