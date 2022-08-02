Бродячая собака напала на женщину в Саратове

Фото: архив КП
Сегодня, 2 августа, в Заводском районе Саратова собака покусала пенсионерку, информацию подтвердили в региональном минздраве.
Инцидент произошел на Огородной. Бродячая собака укусила пенсионерку за ногу. По словам очевидцев, было много крови.
«Скорая» забрала 63-летнюю женщину в состоянии средней тяжести.
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