В Саратовской области произошло массовое ДТП - пострадали три человека

1 августа в Саратовской области на автотрассе произошло массовое ДТП, сообщает областное ГИБДД.
Авария произошла на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград. Грузовик «МАН» въехал в припаркованную «Киа Рио», та от удара столкнулась с «Шевроле Авео».
В результате аварии три человека госпитализированы. Пострадали женщина и двое мужчин. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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