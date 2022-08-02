Володин: новый единый больничный городок должен появиться в Балакове

Вячеслав Володин и Роман Бусаргин
Новый единый больничный городок предложили создать в Балакове. Об этом сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».
В ходе рабочей поездки в Саратовскую область Спикер ГД осмотрел комплекс заброшенных зданий-долгостроев на въезде в Балаково. Там предлагают создать единый больничный комплекс. На сегодня, на некоторые виды обследования и лечения жители вынуждены ездить в Саратов.
- Надо создать рабочую группу, которая сформирует предложения. Необходимо обсудить с жителями ситуацию, узнать их мнение. Если люди поддержат, постараюсь помочь с финансированием, – добавил Володин.
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