Фото: ГУ МЧС

Сегодня, 2 июля, в Энгельсе загорелся малярный цех. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание заметили в 12.54. Горел малярный цех по адресу: Энгельс, улица Промышленная, 5. Горела кровля цеха на площади 100 квадратных метров. В 13.35 зафиксирована локализация пожара.

На месте работают семь экипажей. Пострадавших нет.

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