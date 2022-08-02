Фото: избирательная комиссия
Кандидаты «Единой России» прошли регистрацию на выборы в саратовскую облдуму, сообщает избирательная комиссия Саратовской области.
Сегодня, 2 августа избирательная комиссия Саратовской области зарегистрировала список кандидатов в депутаты областной думы седьмого созыва от партии «Единая Россия».
В список были включены 40 кандидатов партии.
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