Фото: избирательная комиссия

Кандидаты «Единой России» прошли регистрацию на выборы в саратовскую облдуму, сообщает избирательная комиссия Саратовской области.

Сегодня, 2 августа избирательная комиссия Саратовской области зарегистрировала список кандидатов в депутаты областной думы седьмого созыва от партии «Единая Россия».

В список были включены 40 кандидатов партии.

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