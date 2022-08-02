Кандидаты партии «Яблоко» в Саратовской области не допущены до выборов

Фото: избирательная комиссия

Кандидаты партии «Яблоко» не будут допущены до выборов в саратовскую областную думу, сообщает избирательная комиссия.

Сегодня, 2 августа избирательная комиссия Саратовской области признала выдвиженцев от партии «Яблоко» утратившими статус кандидатов.

Решение было принято по причине неподачи кандидатами необходимых документов в положенный срок.

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