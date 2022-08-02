Роман Бусаргин поздравил всех с Днем ВДВ

Фото: https://t.me/busargin_r

Сегодня, 2 августа, Россия празднует День ВДВ. Роман Бусаргин опубликовал поздравление в своем Телеграм-канале.

- Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ! Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск! Подвиги воинов-десантников стали легендарным примером героического служения Отечеству. Бойцы ВДВ всегда бесстрашно выполняют боевые задачи, не жалеют своей жизни в борьбе за мир и независимость нашей страны. Российских десантников отличает чувство товарищества, профессионализм, верность ратным традициям, присяге и воинскому долгу.

Мы все гордимся «крылатой гвардией» и будем вечно чтить подвиги десантников, - заявил Роман Бусаргин.

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