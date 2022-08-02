В Татищево нашли автомобиль с полуразложившимся трупом

Фото: СУ СК - Саратов
Вчера, 1 августа, в Татищево обнаружили автомобиль с полуразложившимся трупом. Проводится доследственная проверка, как сообщает СУ СК по Саратовской области.
Тело было обнаружено днем в автомобиле Kia, припаркованном возле дома на улице Красноармейской. Труп находился на заднем сиденье.
Выяснилось, что это тело 41-летнего мужчины. Труп находился в состоянии разложения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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