В Татищево нашли автомобиль с полуразложившимся трупом

Фото: СУ СК - Саратов

Вчера, 1 августа, в Татищево обнаружили автомобиль с полуразложившимся трупом. Проводится доследственная проверка, как сообщает СУ СК по Саратовской области.

Тело было обнаружено днем в автомобиле Kia, припаркованном возле дома на улице Красноармейской. Труп находился на заднем сиденье.

Выяснилось, что это тело 41-летнего мужчины. Труп находился в состоянии разложения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.