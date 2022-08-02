В Саратове планируют ввести штрафы за брошенные электросамокаты и велосипеды

В Саратове планируют ввести штрафы для за брошенные электросамокаты и велосипеды. Соответствующий проект поправок в закон об административных нарушениях поступил в Саратовскую областную Думу.

Предполагается ввести штрафы за брошенные самокаты, велосипеды, гироскутеры. Нарушителям будут выписывать предупреждение или штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Повторное нарушение обойдется саратовцу в сумму от 2 до 5 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Саратове предложили ввести ограничение на скорость электросамокатов на людных улицах.

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