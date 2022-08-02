В Волжском районе продлили отключение воды

Вчера, 1 августа, в Волжском районе Саратова продлили отключение воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Идут работы на городских водопроводных коммуникациях по адресу Октябрьская, 56. На время ремонта прекращена подача холодной воды по адресам Челюскинцев, от Северной до Радищева; Кузнечная; Московская, от Вознесенской до Радищева (четная сторона); Зарубина, от Вольской до Радищева. Без воды также остался Смурский переулок, а также улица Тулупная на участке от Мичурина до Вознесенской.

Произошла также авария по адресу Чемодурова, 9. Из-за нее прекращена подача холодной воды по адресам Чемодурова, 9,11,13.

Работы должны были закончить сегодня к 8.00, но вынуждены были продлить до 18.00.

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