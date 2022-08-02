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Общество2 августа 2022 5:11

В Саратове встали два трамвайных маршрута

В Саратове с рельсов сошел трамвай
Наталия Калинина

Сегодня, 2 августа, в Саратове встали два трамвайных маршрута. Об этом сообщает паблик СГЭТ в социальной сети ВКонтакте.

Движение было прервано ранним утром. Встали трамваи, следующие по маршрутам № 3 и 11. Причиной сбоя стал сход подвижного состава по направлению в Мирный переулок.

Движение парализовано в обе стороны.

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