Сегодня, 2 августа, в Саратове встали два трамвайных маршрута. Об этом сообщает паблик СГЭТ в социальной сети ВКонтакте.

Движение было прервано ранним утром. Встали трамваи, следующие по маршрутам № 3 и 11. Причиной сбоя стал сход подвижного состава по направлению в Мирный переулок.

Движение парализовано в обе стороны.

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