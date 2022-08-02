На сегодня, 2 августа, в Саратовской области 93 человека заразились коронавирусом за сутки. Всего заразились 256 945 жителей региона. Выздоровело с начала эпидемии 250 280 человек, за сутки — 83. В стационарах остается 61 человек, на амбулаторном лечении— 603.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 7;

- 7-14 лет — 3;

- 15-17 лет — 1;

- 18-29 лет — 8;

- 30-49 лет — 28;

- 50-64 лет — 21;

- 65 и старше — 25.

Все зараженные поступили с признаками ОРВИ.

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