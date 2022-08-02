В Саратове за ночь сгорели две иномарки

Пожар

Сегодня ночью, 2 августа, в Саратове сгорели две иномарки. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было зарегистрировано в 2.08. Горел автомобиль Renault Logan, припаркованный на улице Оржевского. Площадь пожара 3 квадратных метра, его причина неизвестна. На тушение выезжала 1 единица техники.

Также в 2.27 загорелся автомобиль ВМW, припаркованный на Елшанской в СНТ «Восход-02». Площадь пожара 4 квадратных метра. На тушение выезжала 1 единица техники.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

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