В связи с празднованием Дня ВДВ в Саратове изменили три автобусных маршрута

Сегодня, 2 августа, на День ВДВ в Саратове перекроют движение. Об этом сообщает городская администрация.
С 7.00 до 13.00 нельзя останавливаться, а с 9.00 до 13.00 и проехать по следующим улицам:
- ул. Московская от Чернышевского до Набережной Космонавтов;
- ул. Лермонтова на участке от Московской до Челюскинцев;
- Музейной площади от Московской до Челюскинцев;
- Набережной Космонавтов от Московской до Обуховского переулка.
С 7.00 до 16.00 нельзя останавливаться, а с 9.00 до 13.00 и проехать по Обуховскому переулку от Набережной Космонавтов до улицы Лермонтова.
В связи с этим, автобусы № 11, № 33 и № 42 будут объезжать перекрытые участки. Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте администрации Саратова.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.