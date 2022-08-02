В связи с празднованием Дня ВДВ в Саратове изменили три автобусных маршрута

Сегодня, 2 августа, на День ВДВ в Саратове перекроют движение. Об этом сообщает городская администрация.

С 7.00 до 13.00 нельзя останавливаться, а с 9.00 до 13.00 и проехать по следующим улицам:

- ул. Московская от Чернышевского до Набережной Космонавтов;

- ул. Лермонтова на участке от Московской до Челюскинцев;

- Музейной площади от Московской до Челюскинцев;

- Набережной Космонавтов от Московской до Обуховского переулка.

С 7.00 до 16.00 нельзя останавливаться, а с 9.00 до 13.00 и проехать по Обуховскому переулку от Набережной Космонавтов до улицы Лермонтова.

В связи с этим, автобусы № 11, № 33 и № 42 будут объезжать перекрытые участки. Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте администрации Саратова.

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