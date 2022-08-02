На День ВДВ в Саратове будет жарко

Сегодня, 2 августа, в Саратове будет жарко, об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове ясно, на небе только редкие облака. Воздух прогреется до +29 градусов. Дует северо-восточный ветер, его скорость составляет 3 м/с.

В регионе ветер дует северной четверти, его скорость составляет 5-10 м/с, отдельные порывы достигают 14 м/с. Температура воздуха днем колеблется от +28 до +33 градусов.

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