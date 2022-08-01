Володин: саратовский аэроклуб станет важным центром малой авиации

Володин в Саратовской области

Саратовский аэроклуб им. Ю.А. Гагарина станет важным центром малой авиации, об этом пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов», цитируя слова Спикера ГД.

- Аэроклуб восстановлен не за счет области. На проект использовались либо благотворительные средства, либо привлеченные ресурсы, которые дополнительно поступили в бюджет, – сказал он.

В рамках третьего этапа реконструкции при поддержке Спикера ГД стартовало строительство новой взлетно-посадочной полосы, принимающей самолеты весом до 12 тонн.

- Аэроклуб станет межрегиональным центром малой авиации. Это создаст дополнительные возможности для санавиации региона, – отметил Володин, а также предложил проанализировать вопросы выноса хозяйственных построек, реконструкции техдвора и установки нового ограждения.

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