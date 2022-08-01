В Энгельсе разыграли любительский кубок по пляжному теннису

30- 31 июля в Энгельсе разыграли любительский кубок по пляжному теннису. Мероприятие состоялось на территории городского пляжа.

Побороться за Кубок России по пляжному теннису среди любителей ( International AmaTOUR) съехались лучшие теннисисты-любители со всей страны.

В номинации мужские пары призерами стали:

1. Курдин Дмитрий- Степаненко Роман (Самара)

2. Салов Иван- Полупанов Илья ( Саратов)

3. Захаров Е- Никишин-Овчинников Александр (Саратов)

У женщин в числе победителей оказались:

1. Доронина Мария- Кружилина Екатерина ( Саратов)

2. Короткова Ксения- Шаманская Анастасия ( Саратов)

3. Звягина Анна- Есаян Софья ( Саратов)

В номинации микст места распределились следующим образом:

1. Рыбаков Алексей- Шаманская Анастасия ( Саратов)

2. Курдин Дмитрий- Звягина Анна ( Самара- Саратов)

3. Никишин-Овчинников Александр- Короткова Ксения (Саратов).

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