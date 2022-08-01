фото: СУ СКР по Саратовской области
Ртищевец сознался в убийстве десятилетней давности .Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
По данным следствия, вчера, 31 июля в Ртищевский межрайонный следственный отдел из отдела полиции поступила явка с повинной 30-летнего мужчины. Ртищевец заявил об убийстве 28-летней местной жительницы, которое он совершил 10 лет назад. 2 ноября 2012 года, днем, на тот момент 20-летний мужчина в лесу рядом с селом Скачиха разругался со своей 28-летней знакомой и убил ее.
Решив скрыть следы преступления, мужчина выкопал яму и похоронил тело.
Следователем СК 30-летний мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия.
Расследование уголовного дела продолжается.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.