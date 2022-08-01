фото: СУ СКР по Саратовской области

Ртищевец сознался в убийстве десятилетней давности .Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, вчера, 31 июля в Ртищевский межрайонный следственный отдел из отдела полиции поступила явка с повинной 30-летнего мужчины. Ртищевец заявил об убийстве 28-летней местной жительницы, которое он совершил 10 лет назад. 2 ноября 2012 года, днем, на тот момент 20-летний мужчина в лесу рядом с селом Скачиха разругался со своей 28-летней знакомой и убил ее.

Решив скрыть следы преступления, мужчина выкопал яму и похоронил тело.

Следователем СК 30-летний мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.

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