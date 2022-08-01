фото Дмитрия Жумаева, автора работы.

Саратовский художник раскрасил дом в Ершове и изобразил там Гагарина. Об этом стало известно из социальных сетей.

На своей странице «Вконтакте» Дмитрий Жумаев рассказал о завершении работы над проектом «Время достижений». На стенах дома 77 по улице Вокзальной в Ершове художник изобразил портреты отцов-основателей отечественной космонавтики - Константина Циолковского, Сергея Королева и Юрия Гагарина.

фото Дмитрия Жумаева, автора работы.

Красочная работа площадью 650 квадратных метров заняла примерно 150 часов.

— Работал с Администрацией города Ершова. В рамках проекта по благоустройству города «Время для всех». Мне хотелось сделать яркую весёлую и оптимистичную работу, что бы она радовала людей, заряжала их хорошим настроением, и энергией. Я видел миллион портретов Гагарина, мне не хотелось делать очередной портрет. Надеюсь мне это удалось, и работа будет радовать жителей и гостей города. Хочу поблагодарить всех людей кто нам помогал, и поддерживал. Вас так много, что всех не перечислить! — делится эмоциями автор работы

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