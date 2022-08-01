фото: Архив КП

В Саратове задержали воровку с краденными украшениями. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию обратился 39-летний мужчина. По словам заявителя, около одного из баров на проспекте у него произошел конфликт с незнакомой ему женщиной. Во время ссоры незнакомка схватила оброненную мужчиной цепочку с крестом и скрылась. Ущерб мужчина оценил в пять с половиной тысяч рублей.

Сотрудниками ППС была доставлена в отдел 25-летняя девушка, похищенное было изъято. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, недавно золотой цепочки лишилась жительница Заводского района.

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