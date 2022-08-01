фото: Архив КП

Житель Балаково заработал на незаконном производстве муки 126 миллионов. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

По версии следствия, в период с января 2020 по февраль 2022 года 47-летний обвиняемый, являясь руководителем ООО «Мельник», не имея лицензии на мукомольное оборудование осуществлял производство и переработку муки в Балаково. Готовую продукцию он реализовал как ИП, так и юрлицам.

Доход от незаконный деятельности превысил 126 млн рублей. Уголовное дело направлено в Балаковский районный суд Саратовской области для рассмотрения по существу.

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